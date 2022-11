Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Zwei Unfälle mit zwei leicht verletzten Radfahrern

Kempen (ots)

Am Dienstag gegen 12.00 Uhr kam es zu einem Alleinunfall eines Radfahrers auf der Straelener Straße in Kempen. Ein 67-jähriger Kempener war mit seinem Rad dort auf dem Radweg unterwegs und wollte in einen Parkplatz abbiegen. Dabei rutschte er vermutlich bei regennasser Fahrbahn weg und stürzte. Leicht verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 18.00 Uhr wurde ein 15 Jahre alter Kempener leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen schob der Jugendliche sein Fahrrad über einen Zebrastreifen auf der Vorster Straße. Eine 42-jährige Autofahrerin aus Grefrath kollidierte bei geringer Geschwindigkeit mit dem Jugendlichen. Er stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Ein Krankenwagen musste nicht gerufen werden. Das Verkehrskommissariat ermittelt. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich über die Rufnummer 02162/377-0 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen. /wg (1134)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell