POL-VIE: Kempen: Unfall beim Abbiegen - drei Menschen werden schwer verletzt

Kempen (ots)

Am Dienstagmittag kam es zu dem Unfall an der Kreuzung Kerkener Straße / Aldekerker Straße. Gegen 13.00 Uhr fuhr ein 76 Jahre alter Kempener mit seinem Auto auf der Aldekerker Straße in Richtung Kerkener Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt der 76-Jährige zunächst an, bog dann aber nach links in Richtung Kempen ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines aus Kempen kommenden Kleintransporters. Dieser wurde vom Pkw seitlich getroffen, überschlug sich und bleib auf der Seite liegen. Im Fahrzeug befanden sich der 36-jährige Fahrer aus Schermbeck und sein 42-jähriger Beifahrer aus Dorsten. Alle drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt und wurden zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. /wg (1131)

