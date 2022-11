Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Tageswohnungseinbrecher hebeln Wintergarten-Tür auf

Viersen-Süchteln (ots)

Am Dienstag brachen Unbekannte zwischen 12.30 und 14.10 Uhr in ein Haus auf der Humboldtstraße in Süchteln ein. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Garten und von dort aus in den Wintergarten. Hier hebelten sie die Tür zum Haus auf und durchsuchten mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen der oder die Täter Schmuck. Zeugen beobachteten in der Nähe des Hauses drei verdächtige Personen. Alle drei seien ca. 13-16 Jahre alt. Sie trugen schwarze Kleidung. Einer der Verdächtigen ist ca. 1,60 Meter groß und hat schwarze Haare. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und frag: Wer hat die Jugendlichen im tatrelevanten Zeitraum im Bereich der Humboldtstraße beobachtet und kann weitere Hinweise geben? Rufen Sie uns an über die 02162/377-0. /wg (1133)

