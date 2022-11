Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Versuchter Straßenraub - Polizei sucht Zeugen

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 12.40 Uhr, kam es im Bereich des Schulhofes der Corneliusschule in St. Tönis zu einem versuchten Raub. Mehrere Jugendliche verlangten von einem 14-Jährigen dessen Mobiltelefon und schlugen ihm ins Gesicht. Der Junge ging zu Boden, und die Täter versuchten, das Handy wegzunehmen, was jedoch misslang. Eine Frau, welche die Tat beobachtet hatte, ging dazwischen, so dass die Jugendlichen von dem 14-Jährigen abließen und in unbekannte Richtung flohen. Der Haupttäter ist ca. 1,90 Meter groß und etwa 15-20 Jahre alt. Er hat nach Angaben des 14-Jährigen ein südländisches Erscheinungsbild, hat dunkle gelockte Haare und einen Oberlippenbart. Er trug schwarze Nike-Schuhe, eine schwarze Hose und eine schwarze Wellensteyn Jacke. Die Polizei bedankt sich bei couragierten Frau, die dem 14-Jährigen zu Hilfe eilte. Die Kriminalpolizei in Kempen hat die Ermittlungen auf genommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.. Erreichbar ist das Kommissariat in Kempen über die 02162/377-0. /wg (1132)

