Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einbrecher reist mit dem Zug nach Aachen - Endstation Gleis 9 - Haftbefehl über 1 Jahr und 9 Monate durch Bundespolizei vollstreckt

Aachen (ots)

Mit einem grenzüberschreitenden Regionalzug reist ein aus Polen stammender mehrfacher Wohnungseinbrecher aus dem benachbarten Belgien nach Aachen. Da er sich gegenüber einer Streife der Bundespolizei Aachen nicht ausweisen kann, nimmt ihn diese am 29.07.2022 um 09:00 Uhr mit auf die Dienststelle. Nachdem die Fingerabdrücke elektronisch übermittelt wurden, konnte die Identität schnell geklärt werden. Wegen Wohnungseinbruchdiebstahl in 6 Fällen sowie dem Fahren ohne Fahrerlaubnis muss der 39-jährige Mann eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 9 Monaten verbüßen. Dieser Strafvollstreckungsbefehl war durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ausgeschrieben worden. Ein anderer Haftbefehl über weitere 20 Tage wegen Diebstahl bestand bei der Staatsanwaltschaft Ulm. Weitere Ermittlungen dauern derzeit an. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 39-Jährige in die Aachener Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

