Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike-Akku und -Tacho gestohlen/ Taschendiebe/ "Hallo-Mama-Trick" erfolgreich

Halver (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde an der Mittelstraße ein E-Bike beschädigt. Der Fahrer stellte das Fahrrad gegen 19 Uhr an einem Treppengeländer ab und sicherte es mit einer Kette. Als er um 1 Uhr zurückkehrte, lag das E-Bike auf dem Weg. Es fehlten Display und Akku. Außerdem wurden Schutzblech und Akkuhalterung beschädigt. Die Polizei rät grundsätzlich dazu, Fahrräder an-, nicht nur abzuschließen. Teure Anbauteile sollten grundsätzlich mitgenommen und nicht am Fahrrad gelassen werden.

Eine 24-jährige Frau wurde am Freitag vermutlich beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße bestohlen. Als sie den Laden betrat, steckte es in der Hosentasche. An der Kasse war die Geldbörse verschwunden.

Eine 59-jährige Halveranerin ist auf den "Hallo-Mama"-Trick hereingefallen. Am Freitag erhielt sie eine WhatsApp. Sie dachte, die Nachricht käme von ihrem Sohn. Er erzählte die bekannte Lügengeschichte von der neuen Handynummer und dass er gerade dringend Geld überweisen müsse. Das sei aber noch nicht möglich, weil er ja eine neue Handynummer habe. Weil der Sohn oft im Ausland arbeitet, weckte die ausländische Kontonummer kein Misstrauen. Ihren Sohn konnte sie telefonisch nicht erreichen, so dass sie zum Bank-Terminal ging und zwei hohe Beträge überwies. Erst am Abend erreichte sie ihren Sohn. Der Schwindel fiel auf. Die Frau erstattete Anzeige. Die Polizei warnt immer wieder vor dem "Hallo-Mama-Trick". Spätestens bei Bitten nach Geld sollten sich Betroffene vergewissern, ob da tatsächlich Sohn oder Tochter kommunizieren. Das lässt sich meist durch einen Anruf unter der alten Telefonnummer klären. Vorher sollten Eltern keinesfalls Geld überweisen.

(cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell