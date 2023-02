Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Wohnhaus, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Crailsheim: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Dienstag dem 14.02. und Freitag dem 24.02. verschaffte sich ein Einbrecher Zugang zu einem Wohnhaus in der Johann-Heinrich-Priester-Straße. Dort durchsuchte er eine Wohnung im Gebäude und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Bislang ist nicht bekannt, was durch den Einbrecher entwendet wurde. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Blaufelden: Brand in Wohnhaus

Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus im Buchenweg. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Blaufelden, welche mit drei Fahrzeugen und 28 Personen im Einsatz war, gelöscht werden. Durch die Flammen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Bewohner des Gebäudes wurden nicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachte ein kleiner Junge beim Spielen das Feuer.

