Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Zeugensuche nach Verkehrsunfall bei Riedersteg

Freiburg (ots)

Bereits am Freitag, 20.01.2023, gegen 07:00 Uhr morgens, ereignete sich bei Riedersteg (Ühlingen-Birkendorf) auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Krenkingen/Berghaus ein Verkehrsunfall. Zwei Autos waren an der Verzweigung zur L 157 kollidiert, wobei nur leichter Sachschaden entstanden sein dürfte. Der mutmaßliche Unfallverursacher wollte auf eine polizeiliche Unfallaufnahme verzichten und nahm die Personalien des anderen Unfallbeteiligten, einem 39 Jahre alten Mann, an sich, mit dem Versprechen, seinen Namen am Abend zu übermitteln. Da dies bislang aber nicht geschah, wurde die Polizei eingeschalten. Mehrere Fahrzeugführer sollen an der Unfallstelle vorbeigefahren sein und sich auch erkundigt haben. Diese Personen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell