POL-FR: Wehr: Fahrer alkoholisiert und ohne Führerschein, Beifahrer hat Drogen dabei

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 23.01.2023, war ein Autofahrer in Wehr mutmaßlich alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs, sein Beifahrer hatte Drogen dabei. Kurz nach 08:00 Uhr waren erste Mitteilungen bei der Polizei über ein auffällig fahrendes Auto eingegangen. Das gesuchte Auto konnte schließlich gegen 08:30 Uhr in Wehr angehalten werden. Beim 55 Jahre alten Fahrer konnten eine deutliche Alkoholfahne und weitere konsumtypische Auffälligkeiten wahrgenommen werden. Ein Alcomatentest scheiterte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Während dieser Maßnahme zeigte sich der Fahrer zusehends aggressiver und beleidigte eine Polizeibeamtin. Einen Führerschein dürfte er auch nicht haben. Beim 32-jährigen Beifahrer fand sich Marihuana im mitgeführten Rucksack, außerdem ein verbotenes Messer und ein Pfefferspray. Diese Gegenstände wurden beschlagnahmt. Gegen ihn wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz ermittelt.

