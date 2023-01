Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Starke Rauchentwicklung aus Kamin führt zu größerem Einsatz

Freiburg (ots)

Eine starke Rauchentwicklung aus dem Kamin eines Hauses in der Innenstadt von Bad Säckingen hat am Montagmittag, 23.01.2023, einen größeren Einsatz ausgelöst. Gegen 15:40 Uhr war Rauch im Bereich eines Dachstuhles gemeldet worden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten mit starken Kräften an. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Befeuerung eines Holzofens für die massive Rauchentwicklung verantwortlich war. Ein offenes Brandgeschehen gab es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell