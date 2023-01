Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Fußgängerin stürzt nach Zusammenstoß mit einem Pkw - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 23.01.2023, kurz vor 14:00 Uhr, ist in Wehr eine Fußgängerin nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Der 57-jährige Autofahrer hatte beim Rückwärtsfahren einen Gehweg gekreuzt und die dort befindliche 91-jährige Frau touchiert. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand erlitt die Frau leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand kein Sachschaden.

