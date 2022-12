Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei bittet um Mitfahndung nach vermisstem 38-jährigen Mann

Neuss (ots)

Der 38 Jahre alte Frank Wilhelm V. verließ am Sonntag (25.12.), in der Zeit zwischen 00:00 und 08:30 Uhr, seine Wohnung in Grevenbroich und kehrte bislang nicht zurück.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei und die Suche mit einem Mantrailer (Personenspürhund) führten bislang nicht auf seine Spur.

Der Vermisste ist 168 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hat dunkelblonde kurze geschnittene Haare, einen Drei-Tage-Bart und blaue Augen. In der linken Augenbraue trägt er ein Piercing. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Felljacke, einer schwarzen Hose der Marke Adidas und schwarzen Sneakern der Marke Nike.

Die Bilder und weitere Informationen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter nachfolgendem Link veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/94784 Hinweis: Der Link funktioniert nur so lange, wie die rechtlichen Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen.

Wer hat den Vermissten am Sonntag (25.12.) oder in den darauffolgenden Tagen gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich unter Telefon 02131 300-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

