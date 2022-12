Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Rekener Straße/Taschendiebe stehlen Geldbörse - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Aus einer Jackentasche haben zwei Unbekannte am Mittwoch einer Coesfelderin beim Einkauf ihre Geldbörse gestohlen. Die Frau hatte an der Kasse ihren Einkauf bezahlt und die Geldbörse in eine unverschlossene Jackentasche gesteckt. Unmittelbar nach dem Bezahlvorgang fiel ihr ein Pärchen auf, das nah an ihre vorbei gelaufen ist und das Geschäft verließ. Personenbeschreibung: 1. männlich, ca. 16-18 Jahre alt, schwarze Wollmütze mit weißer Schrift, schwarze Hose mit Metallgürtel, 2. weiblich, ca. 16-18 Jahre alt, schwarze Wollmütze, schwarze Jacke, schwarze Hose Die Tatzeit war gegen 17.10 Uhr. Zeugen, die Angaben zu dem Pärchen machen können oder denen beim Einkauf etwas verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell