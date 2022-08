Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ursache Alkohol

Güstrow (ots)

Am 20.08.2022 ereignete sich um 20:08 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen der Autobahnabfahrt Glasewitz und der Ortschaft Glasewitz, dieser wurde durch Zeugen beobachtet und per Notruf gemeldet. Kurz hinter der Einmündung nach Spoitgendorf fuhr der 24-jährige, deutsche Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Rechtskurve ein und kam ins Schleudern. Der PKW durchfuhr die Straßengräben auf beiden Fahrbahnseiten, prallte gegen einen Baum und kam dann im weichen Untergrund zum Stehen. Der Verunfallte befand sich mit einer Kopfplatzwunde im Fahrzeug. Die eintreffenden Beamten stellten eine Alkoholisierung von 1,17 Promille fest. Zur Beweissicherung wurde im KMG Klinikum eine Blutprobe entnommen. Am Fahrzeug und an der Bankette entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 11 000 Euro. Eine Strafanzeige gegen den Unfallverursacher wurde durch die eingesetzten Beamten aufgenommen, die Ermittlungen dauern an. Im Auftrag Christine Teschen Dienstgruppenleiterin PHR Güstrow

