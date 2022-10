Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 29. Oktober 2022

Wolfenbüttel (ots)

Versuchte Einbrüche in Wolfenbüttel

1. Donnerstag/Freitag, 27./28.10.2022, 16:00 Uhr - 10:15 Uhr 2. Freitag, 28.10.2022, 12:00 Uhr - 15:30 Uhr

Zu zwei versuchte Einbrüchen kam es am Donnerstag und Freitag in Wolfenbüttel.

Im ersten Fall versuchten bisher unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Erdgeschossfenster eines in der Straße Im Kalten Tale gelegenen Bürogebäudes aufzuhebeln. Aus bislang unbekannten Gründen scheiterte der Versuch, so dass keine Gegenstände entwendet wurden. Der Schaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Im zweiten Fall versuchten unbekannte Täter am Freitagnachmittag die Tür einer in der Straße Am Pfingstanger gelegenen Wohnung aufzuhebeln. Auch dieser Versuch misslang, so dass es beim Sachschaden in bisher unbekannter Höhe blieb.

Hinweise zu beiden Taten nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

Wolfenbüttel-Fümmelse: Lack von sieben Fahrzeugen zerkratzt

1. Donnerstag/Freitag, 27./28.10.2022, 21:20 Uhr - 10:15 Uhr

Bisher unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den Lack an insgesamt sieben in der Straße Kolonie ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeugen. Betroffen waren dabei drei VW Golf, ein VW Polo, ein VW Tiguan, ein Dacia Dokker und ein Opel Agila. Der verursachte Schaden wird je Fahrzeug auf ca. 500,- Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel

1. Freitag, 28.10.2022, 05:50 Uhr 2. Freitag, 28.10.2022, 11:27 Uhr

Vier verletzte Personen waren das Ergebnis von zwei Verkehrsunfällen, die sich am Freitagmorgen und am Vormittag in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel ereignet haben.

Beim ersten Unfall befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Pedelec den Radweg der Adersheimer Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Im Bereich der Einmündung zur Ravensberger Straße beabsichtigte eine 59-jährige Fahrerin eines Peugeot in die Adersheimer Straße abzubiegen. Dabei übersah sie den Pedelec-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Der entstandene Schaden wird auf ca. 650,- Euro geschätzt.

Bei einem weiteren Unfall, der sich am Freitagvormittag zwischen den Ortschaften Scheppau und Hordorf im dortigen Kreuzungsbereich der Landesstraße 633/Kreisstraße 148/Autobahnauffahrt zur A 39 ereignete, wurden insgesamt drei Personen verletzt, eine davon schwer. Ein 64-jähriger Fahrer eines Audi A4 befuhr dabei die K 148, um auf die L 633 abzubiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Ford Mondeo einer 55-jährigen Fahrerin und ihrer 66-jährigen Mitfahrerin. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Fahrzeuge einen Totalschaden, der auf insgesamt 16.000,- Euro geschätzt wird. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Aufnahme von ausgelaufenen Betriebsstoffen war zudem die Feuerwehr vor Ort und die zuständige Straßenmeisterei wurde in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell