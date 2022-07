POL-PPRP: Fast 200.000 Euro Schaden bei mehr als 200 Call-Center-Betrugsversuchen im Juni

Ludwigshafen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit Flucht kam es am 03.07.2022, gegen 21.30 Uhr, in der Bremser Straße. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß mit einem ordnungsgemäß abgestellten Dacia zusammen, an dem im vorderen Bereich ein Schaden von ca. 2.000EUR entstand. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 ...

