Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, Lkrs. RW) Autofahrer kommt mit Alkohol am Steuer von der Straße ab

Dietingen (ots)

Unter Alkoholeinfluss ist am ersten Weihnachtsfeiertag ein Autofahrer in der Rottweiler Straße von der Straße abgekommen. Zeugenaussagen zufolge hatte der 31-Jährige an einer Verkehrsinsel die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Er streifte eine Straßenlaterne, walzte in einem Vorgarten Büsche und Sträuche nieder und blieb dann stehen, nachdem er noch gegen eine Hauswand geraten war. Der Fahrer des Passat wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Nach einer Blutprobe in einem Krankenhaus behielt die Polizei den Führerschein des Mannes ein. Am Auto entstand Totalschaden. In erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell