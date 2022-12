Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Werner Straße/Anwohner vertreiben Einbrecher - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Einen Schreck in der Abendstunde dürften die Bewohner eines Hauses an der Werner Straße am Mittwoch (14.12.) Abend bekommen haben, als sie nachhause zurückkehrten. Bei ihrer Ankunft, gegen 16.30 Uhr, fiel ihnen ein Mann auf, der sich in einem Gebüsch auf ihrem Grundstück aufhielt und bei ihrem Anblick direkt flüchtete. Auf der Terrasse befand sich ein zweiter Mann. Beide Männer flüchteten über das Grundstück zur B54. Dort stiegen sie in ein silbernes Auto mit einer fremden Städtekennung und flüchteten damit in Fahrtrichtung Werne. Bei einer Nachschau im Bereich der Terrasse konnten an einer Tür Hebelspuren festgestellt werden. Ins Innere des Hauses gelangten die Unbekannten nicht. Die Tatzeit liegt zwischen 15.15 und 16.30 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

