Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Platanenweg/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Dienstag (13.12.22) versucht, in ein Haus am Platanenweg in Appelhülsen einzubrechen. Zwischen 8.30 Uhr und 20.30 Uhr gelang es den Tätern nicht, eine Tür aufzuhebeln. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

