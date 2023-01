POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Lieferwagen rutscht in Gegenverkehr - Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz

Freiburg (ots) - Am Montagmorgen, 23.01.2023, war ein Autofahrer in Wehr mutmaßlich alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs, sein Beifahrer hatte Drogen dabei. Kurz nach 08:00 Uhr waren erste Mitteilungen bei der Polizei über ein auffällig fahrendes Auto eingegangen. Das gesuchte Auto konnte schließlich gegen 08:30 Uhr in Wehr angehalten werden. Beim 55 ...

mehr