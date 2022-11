Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrüche im Stadtgebiet Hildesheim - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am gestrigen Montag, 28.11.2022, wurden bei der Polizei vier Einbrüche angezeigt.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge drangen unbekannte Täter zwischen dem 26.11.2022, 21:00 Uhr, und dem 28.11.2022, 08:00 Uhr, durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in ein Fotostudio in der Andreasstraße ein. Entwendet wurde eine untere vierstellige Geldsumme.

Eine weitere Tat ereignete sich zwischen dem 26.11.2022, 18:00 Uhr, und dem 28.11.2022, 10:40 Uhr, in der Dammstraße, auf dem Teilstück zwischen der Burgstraße und der Ritterstraße. Betroffen waren hier Lagerräume auf einem Hinterhof, in welche sich der oder die Täter durch Aufbrechen einer Tür Zugang verschafften. Gestohlen wurde dabei offenbar nichts.

Das Pfarrheim einer Kirchengemeinde in der Bergstraße geriet in der Zeit zwischen dem 27.11.2022, 13:30 Uhr, und dem 28.11.2022, 09:50 Uhr, in den Fokus von Einbrechern. Nachdem sich die Eindringlinge auf noch nicht abschließend geklärte Art und Weise Zugang ins Innere verschafften, brachen sie mehrere Türen und Schränke auf. Gestohlen wurde nach bisherigen Informationen jedoch auch in diesem Fall nichts.

Der Tatzeitraum zu einem Einbruch in ein Bürogebäude in der Schützenallee, das sich zwischen dem Römerring und der Straße Twetje befindet, steht nicht eindeutig fest. Vermutlich zwischen dem 18.11.2022, 16:00 Uhr, und dem 28.11.2022, 06:10 Uhr, gelangten Täter auf unbekannte Weise in das Gebäude, wo sie sich an mehreren Türen zu schaffen machten. Zu einem Eindringen in die dahinter befindlichen Räume ist es allerdings nicht gekommen.

Mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten werden geprüft. Hinweise und Beobachtungen zu allen Fällen nimmt die Polizei unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell