POL-PPMZ: Versammlungen in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach - Für Samstag, den 26.11.2022, wurden bei der Versammlungsbehörde der Stadt Bad Kreuznach zwei Versammlungen angemeldet.

Durch Mitglieder einer rechten Gruppierung wurde eine Versammlung in der Zeit von 14:41 Uhr und 15:15 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Bad Kreuznach durchgeführt. Insgesamt nahmen an dieser 8 Personen teil.

Zu der angemeldeten Gegenversammlung aus dem bürgerlichen Bereich kamen ca. 80 Personen nach Bad Kreuznach. Die Versammlungsteilnehmer zeigten während des Redebeitrages der zuvor genannten Versammlung Banner und schwenkten Fahnen. Ihren Unmut äußerten sie durch Zwischenrufe sowie Trillerpfeifen aufn rechte Redebeiträge.

Aus polizeilicher Sicht verlief der Einsatz friedlich und ohne Zwischenfälle.

