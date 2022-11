Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendieb festgenommen

Mainz-Altstadt (ots)

Ein 17-Jähriger Ladendieb entwendete am Donnerstagabend Ware im Wert von über 1000 Euro aus einem Drogeriemarkt. Jetzt wird wegen gewerbsmäßigen Diebstahls gegen ihn ermittelt.

Ein Mann betrat am Donnerstagabend einen Drogeriemarkt in der Großen Bleiche. Er schaute sich um und telefonierte anschließend, woraufhin ein weiterer Mann in dem Laden erschien, welcher eine große Tasche bei sich hatte. Zusammen packten die Männer hauptsächlich Rasierklingen und einige weitere Gegenstände im Wert von über 1000 Euro in die Tasche und wollten das Geschäft verlassen. Der 25-Jährige Ladendetektiv beobachtete die beiden Täter und sprach sie am Ausgang an. Daraufhin ließ einer der Männer die Tasche fallen und rannte weg. Der zweite Mann konnte durch den Detektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Betrachtung der Tasche, in welcher das Diebesgut transportiert wurde, konnte festgestellt werden, dass sie präpariert war. Die Tasche schirmte den Inhalt vor der Alarmanlage ab, sodass diese bei einem Diebstahl nicht auslöst. Durch die Polizeistreifen wurde der 17-Jährige Dieb mitgenommen zur Dienststelle. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gewerbsmäßigen Diebstahls. Der 17-Jährige wird heute im Laufe des Tages einem Richter vorgeführt, welcher über die weiteren Maßnahmen entscheidet. Bei wem es sich um den Begleiter des 17-Jährigen handelt, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Dieser wird als ca. 50 Jahre alt, schlank mit einem schmalen Gesicht und einer gebückten Gangart beschrieben. Der Mann trug während der Tat eine hellblaue Jacke und eine blaue Kappe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

