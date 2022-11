POL-PPMZ: Weitere versuchte Roller- und Motorraddiebstähle - Betroffene sollen sich bei der Polizei melden

Mainz-Altstadt (ots) - Ein 17-Jähriger Ladendieb entwendete am Donnerstagabend Ware im Wert von über 1000 Euro aus einem Drogeriemarkt. Jetzt wird wegen gewerbsmäßigen Diebstahls gegen ihn ermittelt. Ein Mann betrat am Donnerstagabend einen Drogeriemarkt in der Großen Bleiche. Er schaute sich um und telefonierte anschließend, woraufhin ein weiterer Mann in dem Laden erschien, welcher eine große Tasche bei sich hatte. Zusammen packten die Männer hauptsächlich ...

