POL-DU: Altstadt: Mutmaßlicher Dealer gefasst - Kokain in E-Zigaretten versteckt

Duisburg (ots) - Per Schockanruf haben Trickbetrüger am Mittwochnachmittag (3. August, 14 Uhr) eine 83-Jährige aus Rumeln-Kaldenhausen um ihren Schmuck und eine große Summe Bargeld gebracht. Die Masche der Kriminellen funktioniert immer auf die gleiche Art und Weise - sie setzen auf Emotionen. So versetzte eine ...

