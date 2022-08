POL-DU: Ruhrort: Frau fährt Auto an, flüchtet und leistet Widerstand

Duisburg (ots) - Die Polizei Duisburg sucht Zeugen eines Unfalls auf der Kreuzung Karl-Jarres-Straße/Wanheimer Straße sowie einen der Unfallfahrer. Bereits am Freitagmorgen (29. Juli, gegen 8:10 Uhr) krachte es dort zwischen einem Bus und einem Lkw. Die Fahrzeuge stießen im hinteren Bereich zusammen. Der Fahrer des Lkw hielt kurz an, um den Schaden an seinem ...

mehr