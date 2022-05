Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich a. R. - Einbruch in Praxis und Büro

Die Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

In der Zeit von Samstag (30. April 2022) um 20:00 bis Sonntag (1. Mai 2022) um 11:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Anwaltskanzlei am Neuer Steinweg, in das Bürgerbüro an der Steinstraße sowie in eine Arztpraxis an der Wollenweberstraße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen und entwendeten einen Laptop und Bargeld. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich bitte bei der Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 melden. (ms)

