POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Crailsheim: Von tiefstehender Sonne geblendet

Ein 22-jähriger VW-Fahrer befuhr am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr die Beethovenstraße in Fahrtrichtung Haller Straße. Aufgrund der niedrig stehenden Sonne erkannte er den am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda Karoq zu spät und fuhr frontal auf diesen auf. Der 22-jährige Unfallverursacher wurde bei der Kollision nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf 15.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Aus Unachtsamkeit gegen die Leitplanke gefahren

Aus Unachtsamkeit touchierte am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein 44-jähriger Audi-Fahrer mit dem Radlauf seines Fahrzeuges eine Leitplanke, als er auf der Kreisstraße 2576 in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall unterwegs war. Auf Höhe des Abzweiges nach Gottwollshausen kam er infolge dessen von der Fahrbahn ab. Es entstand Sachschaden am Audi Q5 in Höhe von 3.000 Euro, an der Leitplanke von 1.000 Euro. Verletzungen zog sich der Unfallverursacher nicht zu.

