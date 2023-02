Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Einbruch, Traktorbrand, Gullideckel entfernt

Aalen (ots)

Neresheim: Einbruch in Schulgebäude

Am Samstagmittag wurde ein Einbruch in das Schulgebäude der Härtsfeldschule im Dossinger Weg festgestellt. Unbekannte hatten sich über eine Terrassentüre gewaltsam Zugang zum Lehrerzimmer verschafft und dort ihr Unwesen getrieben. Es wurden neben der Eingangstüre auch diverse Arbeitsmaterialien beschädigt. Als die Vandalen bemerkten, dass ihr Treiben nicht unbemerkt bleiben würde, entwendeten sie zwei Speicherkarten aus den aufgestellten Wildkameras und flüchteten. Es entstand geringer Sachschaden. Mitteilungen über verdächtige Wahrnehmungen und Personen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Unterkochen: Gullideckel entfernt - Zeugen gesucht

Am Samstagabend hoben Unbekannte auf der Waldhäuser Steige einen Gullideckel aus der Fahrbahn und warfen diesen eine angrenzende Böschung hinunter. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer stellte beim Befahren der Kreisstraße 3291 das Fehlen der Schachtabdeckung fest und verständigte umgehend die Polizei. Zu konkreten Gefahrensituationen kam es glücklicherweise nicht. Durch das Polizeirevier Aalen wurde der entfernte Kanaldeckel wiedergefunden und eingesetzt. Hinweise zu dem Vorfall können der Polizei Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 mitgeteilt werden.

Tannhausen: Traktor in Vollbrand geraten

Auf einem Waldstück zwischen Tannhausen und Bergheim geriet Samstagnachmittag ein Traktor in Vollbrand. Gegen 16:30 Uhr wurde der Brand bemerkt und Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr alarmiert. Der in Flammen stehende Schlepper konnte zeitnah gelöscht werden. An diesem entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro. Ursächlich für den Brand war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt an der Hydraulikleitung des Traktors.

Ellwangen: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Am späten Samstagvormittag gegen 13.45 Uhr befuhr ein 63-jähriger Hyundai-Fahrer die Kreisstraße 3215 zwischen Birkenzell und Gerau. Auf Höhe des Windparks geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. Der 63-jährige Fahrer bliebt bei dem Unfall unverletzt.

Heubach: Auto fährt gegen Hauswand

Am Samstag, kurz nach 23.00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahranfänger mit seinem Opel Corsa die Hauptstraße von Bartholomä kommend in Fahrtrichtung Heubach. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und überfuhr hierbei mehrere Eisenpoller. Die Fahrt endete, indem er mit seinem Fahrzeug gegen eine Hauswand prallte. Es entstand Sachschaden von einigen Tausend Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell