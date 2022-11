Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei ermittelt nach mehreren Einbrüchen bei landwirtschaftlichen Betrieben

Ratzeburg (ots)

08. November 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 06.-07.11.2022 - Mölln

In der Nacht vom 06. Auf den 07. November 2022 kam es in Gudow, im Ortsteil Sophienthal, zu fünf Einbrüchen in Nebengebäuden von landwirtschaftlichen Betrieben in der Dorfstraße sowie in der Straße Wendfeld.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand suchten Unbekannte zwischen 22.00 Uhr und 08.00 Uhr die Nebengebäude / Schuppen / Werkshallen auf dem jeweiligen Betriebsgelände auf und verschafften sich gewaltsam Zugang. Die Diebe entwendeten verschiedene Werkzeuge und Geräte in noch unbekannter Stückzahl.

Der Wert des erlangten Stehlgutes wird bislang auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizeistation in Mölln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise:

Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wem sind in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Gudow, im Ortsteil Sophienthal, oder der näheren Umgebung aufgefallen?

Hinweise bitte an die Beamten unter der Telefonnummer 04542/8099-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell