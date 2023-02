POL-AA: Lorch: Vermisstensuche erfolgreich

Aalen (ots) - Seit ca. 19:00 Uhr wird aus einem Altenheim in Lorch eine Bewohnerin vermisst. Diese entfernte sich vermutlich zu Fuß von diesem und befindet sich möglicherweise in einer Notlage. Aktuell ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Hinweise zur Vermisstensuche können dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 3580 mitgeteilt werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen -Führungs- und ...

mehr