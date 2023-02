Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Thalhausen (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 21:30 Uhr in der Bergstraße in Thalhausen eine Verkehrsunfallflucht. Im Verlauf einer Rechtskurve touchierte der Fahrer eines weißen LKW (näheres nicht bekannt) die Grundstücksmauer der Geschädigten. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

