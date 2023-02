Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Unfallverursacher stark alkoholisiert

Isenburg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ereignete sich um 6 Uhr auf der Bundesstraße 413 zwischen Isenburg und Kleinmaischeid ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 48 - jähriger PKW Fahrer befuhr die Bundesstraße in Richtung Kleinmaischeid.

In einer Rechtskurve geriet der Fahrer aufgrund einer alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit auf die Gegenfahrspur und touchierte dabei einen entgegenkommenden PKW. Das Fahrzeug des 24 - jährigen Geschädigten wurde gegen die am Fahrbahnrand angrenzende Schutzplanke abgewiesen. Hierbei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. An seinem PKW entstand ein geschätzter Sachschaden im hohen 4-stelligen Bereich. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An seinem PKW entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren 5-stelligen Bereich. Die beiden nicht mehr fahrbereiten PKW sind durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entsorgt worden. Dem Beschuldigten ist in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen worden. Ein zuvor freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Seine Fahrerlaubnis wurde ihm vorläufig entzogen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell