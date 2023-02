POL-PDNR: Kinderfahrrad entwendet

Neuwied (ots) - Neuwied - Am 15.02.2023 hielt "Manni" die Polizei Neuwied in Atem. Im Bereich Dierdorfer Straße / Bimsstraße wurde zunächst ein Kamerun Schaf, dann eine Ziege gemeldet, die außerhalb ihres Geheges die Welt erkundete und sich nicht an die Verkehrsregeln hielt. Bevor es zu gefährlichen Situationen kam, konnte das ausgebüxte Tier aufgefunden und die Identität festgestellt werden. Ziege "Manni" wurde durch die Beamten ein Platzverweis auf öffentlichen ...

