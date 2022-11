Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Unfall während Einsatzfahrt, Brand

Reutlingen (ots)

Kirchheim (ES): Einbrecher unterwegs

In die Räumlichkeiten einer Diskothek und eines Autohändlers ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Mit einem Gullydeckel warf ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Montag die Eingangstür einer Diskothek in der Paradiesstraße ein. Ersten Erkenntnissen nach nahm er eine wertvolle Getränkeflasche mit. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Über eine aufgehebelte Eingangstür gelangten vermutlich zwei Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in den Verkaufsraum eines Autohändlers in der Hindenburgstraße. Es wurde nach bisherigem Ermittlungsstand nichts entwendet. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Einbruch in Rüdern

Ein Wohnhaus in der Uhlbacher Straße in Rüdern ist am Montag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Täter verschaffte sich im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 19 Uhr Zutritt zum Gebäude und suchte dort auf allen Etagen nach Wertgegenständen. Dabei fiel ihm Bargeld in die Hände, mit dem er unerkannt flüchtete. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Filderstadt (ES): Unfall mit Streifenwagen

Zu einer Kollision zwischen einem Dienstfahrzeug der Polizei und einem BMW ist es am Montagnachmittag in Plattenhardt gekommen. Gegen 17.18 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf Einsatzfahrt auf der Stuttgarter Straße in Richtung Stetten unterwegs. Auf Höhe der Schwalbenstraße wollten die Einsatzkräfte einen vorausfahrenden BMW überholen. Als dessen 81-jähriger Lenker seinerseits nach links in Richtung Schwalbenstraße abbog, stießen der BMW und die Mercedes E-Klasse zusammen. Der BMW kollidierte auf dem Gehweg der Schwalbenstraße noch mit einem Postschrank und kam dort zum Stehen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 17.000 Euro belaufen. Der Streifenwagen war zudem nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. (mr)

Nürtingen (ES): Werkzeuge gestohlen

In der Rembrandtstraße hat in den vergangenen Tagen ein Krimineller sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Freitag, elf Uhr, und Montag, elf Uhr, drang der Unbekannte in ein im Umbau befindliches Wohnhaus ein und entwendete dort diverses Elektrowerkzeug unterschiedlicher Hersteller. Darunter befinden sich unter anderem ein Entfernungsmessgerät, ein Schlagschrauber, ein Winkelschleifer und eine Stichsäge. Der Wert des Diebesguts beträgt mehrere tausend Euro. Der Polizeiposten Roßdorf ermittelt. (mr)

Rottenburg (TÜ): In Wohnung eingebrochen

Eine Wohnung in der Eichendorffstraße ist am Montag zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der noch unbekannte Täter verschaffte sich in der Zeit zwischen 14 Uhr und 16.15 Uhr zunächst Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus und hebelte im Anschluss die Wohnungstür auf. Dort durchsuchte er Schränke nach Stehlenswertem. Mit einem Handy und Schmuck machte er sich daraufhin aus dem Staub. Mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei hat das Polizeirevier Rottenburg die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Tübingen (TÜ): Mülleimerbrand

Zum Brand eines Mülleimers in einem Hotel sind Feuerwehr und Polizei in die Straße Vor dem Kreuzberg ausgerückt. Den ersten Erkenntnissen zufolge geriet kurz nach acht Uhr durch ein unachtsam entsorgtes angebranntes Küchentuch die Mülltonne in einem Lagerraum in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr war es Mitarbeitern bereits gelungen, mit einem Feuerlöscher die Flammen zu löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell