Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Mit geparktem Fahrzeug und Mauern kollidiert

Ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Montagmorgen in der Werastraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 7.50 Uhr war dort ein 66 Jahre alter Mann mit einem VW von der Bellinostraße herkommend in Richtung Schlegelstraße unterwegs. Dabei geriet der Wagen zu weit nach rechts und streifte zunächst einen in der Ganghoferstraße geparkten Opel. Im weiteren Verlauf durchbrach das Fahrzeug eine Hecke und überfuhr eine Mauer. In einer angrenzenden Garageneinfahrt kam der VW an einer weiteren Mauer schließlich zum Stehen. Nachdem der nicht ansprechbare 66-Jährige aus dem Fahrzeug geborgen worden war, wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die vier im Wagen beförderten Kinder wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Der VW musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf schätzungsweise 34.000 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Kollision zwischen Radfahrerin und Pkw

Zwei Personen sind nach einem Verkehrsunfall am Montagvormittag vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Eine 45 Jahre alte Pedelec-Lenkerin wollte gegen 11.20 Uhr von der Frondsbergstraße aus nach links in die vorfahrtsberechtigte Schnarrenbergstraße abbiegen, wobei es zum Zusammenstoß mit dem dort stadteinwärts fahrenden VW einer 44-Jährigen kam. Die Radlerin stürzte zu Boden und erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen. Sie kam wie die unter Schock stehende Autofahrerin mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 3.000 Euro. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell