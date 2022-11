Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Motorroller entwendet; Brand einer Garage; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Rollerdiebstahl

Ein schwarzer Motorroller des Herstellers Nova Motors ist im Laufe des Sonntags in der Mauerstraße gestohlen worden. Zwischen vier Uhr und 22 Uhr entwendete ein Unbekannter das Fahrzeug mit dem Versicherungskennzeichen 730SDB, das mit Lenkradschloss gesichert dort abgestellt war. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (sm)

Metzingen (RT): Garagenbrand

Zum Brand einer Garage sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am frühen Montagmorgen in die Christian-Völter-Straße ausgerückt. Kurz vor 3.10 Uhr wurde die Rettungsleitstelle über das Feuer in der neben einem Mehrfamilienhaus stehenden Einzelgarage informiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Garage in Vollbrand. Die Feuerwehr Metzingen, die mit sechs Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften ausgerückt war, konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde niemand. Alle Bewohner hatten das Haus verlassen. An dem in der Garage abgestellten Mercedes und zwei E-Bikes entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Gesamtsachschaden auf 75.000 bis 100.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sm)

Wendlingen / Köngen (ES): Gestürzter Mopedfahrer

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich ein jugendlicher Leichtkraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der B313 zugezogen. Der 16-Jährige fuhr gegen 16.50 Uhr mit seiner Yamaha auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Nürtingen, als er auf Höhe der Ausfahrt Köngen/Wendlingen aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Krad verlor und stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen transportierte seine Yamaha, an der Sachschaden von rund 2.000 Euro entstanden war, ab. (sm)

Starzach (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist die Fahrerin eines Mini Cooper bei einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zum Montag auf der L392 ereignet hat. Die 19-Jährige war gegen 0.15 Uhr zwischen Wachendorf und Frommenhausen unterwegs und kam auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Über den Straßengraben rollte ihr Mini noch mehrere Meter über eine Wiese, bevor er schließlich zum Stehen kam. Am Mini entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Er musste von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Der entstandene Flurschaden kann noch nicht beziffert werden. (sm)

Tübingen (TÜ): Auf Leitplanke gefahren und überschlagen

Schwere Verletzungen hat ein Senior bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der L 371 erlitten. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war der 84 Jahre alte Audi-Lenker gegen 13.50 Uhr auf der Landesstraße von Hirschau herkommend in Richtung Weilheim unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr an der Anschlussstelle zur B 28 beabsichtigte ein vorausfahrender 23-Jähriger, mit seinem VW nach links in einen Feldweg abzubiegen. Der Senior fuhr daraufhin mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur und links an dem VW vorbei. Dabei touchierten sich die Fahrzeuge. Der Audi geriet weiter nach links und fuhr im weiteren Verlauf auf die beginnenden Leitplanken. Nachdem der Pkw mehrere Meter auf diesen entlanggeglitten war, kippte er nach links und überschlug sich. Der 84-Jährige musste nach einer Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der 23-Jährige war unverletzt geblieben. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 18.000 Euro. Der Audi musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Alkoholisiert Unfall verursacht

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntagmittag mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Kurz vor 13.30 Uhr war der 25 Jahre alte Mann mit einem Audi auf der L 389 von Hemmendorf herkommend in Richtung Rottenburg unterwegs. In einer Linkskurve geriet der Pkw zunächst nach rechts in den Grünstreifen. Anschließend fuhr er nach links über die Gegenfahrspur, ehe er im dortigen Grünstreifen zum Stehen kam. Beim Unfall verletzten sich der 25-Jährige sowie sein Beifahrer im Alter von 18 Jahren nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Da ein vorläufiger Atemalkoholtest beim Fahrer einen Wert von über einem Promille ergeben hatte, musste der 25-Jährige neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Der Audi, an dem sich der Blechschaden auf etwa 4.000 Euro belaufen dürfte, wurde abgeschleppt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Hechingen (ZAK): Pedelec-Fahrer verletzt

Ein Pedelec-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen verletzt worden. Gegen 8.45 Uhr war ein 75-jähriger Mercedes-Lenker auf der Ermelesstraße unterwegs und wollte am Kreisverkehr zur Bahnhofstraße nach rechts in die Hofgartenstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem aus dem Kreisverkehr ausfahrenden, vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer im Alter von 73-Jahren. Dieser stürzte daraufhin zu Boden. Ein Rettungswagen brachte den 73-Jährigen im Anschluss ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 1.700 Euro. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell