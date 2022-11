Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrand; Mann tot aus Lauter geborgen; Fahrzeuge beschädigt; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Engstingen (RT): Fahrzeugbrand

Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Freitagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, in die Trochtelfinger Straße nach Großengstingen ausgerückt. Dort war auf einem Firmengelände ein Auto wohl aufgrund eines technischen Defekts im Bereich des Motors in Brand geraten. Durch Helfer wurden die Flammen mit Feuerlöschern umgehend bekämpft. Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich vollends ab. Der Schaden am Pkw sowie einer Gebäudefassade, die in Mitleidenschaft gezogen wurde, wird auf ungefähr 6.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (mr)

Gomadingen (RT): Mann tot aus Lauter geborgen

Am Freitagvormittag ist in Gomadingen ein 68-Jähriger tot aus der Lauter geborgen worden. Hinweise auf eine Straftat oder eine Beteiligung Dritter liegen bislang nicht vor. Ein Zeuge hatte die leblose Person gegen zehn Uhr entdeckt und die Polizei informiert. Der Tote wurde in der Folge aus dem Wasser geborgen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Todesursache dauern an. (mr)

Esslingen (ES): Fahrzeuge mutwillig beschädigt (Zeugenaufruf)

In der Matthäus-Hahn-Straße in Mettingen sind von Donnerstag auf Freitag mehrere geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt worden. In der Zeit zwischen 21.10 Uhr und 9.40 Uhr wurden wie bislang bekannt an sechs Autos teilweise Spiegel abgeschlagen oder der Lack zerkratzt. Die Höhe des angerichteten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. (mr)

Frickenhausen (ES): Aus Fahrzeug geschleudert

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 22-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag erlitten. Der Mann war gegen 14.10 Uhr mit einem Peugeot auf der K 1239 von Tischardt herkommend in Richtung Frickenhausen unterwegs. Dabei kam der Wagen aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und drehte sich um die eigene Achse. Dabei wurde der 22-Jährige, der wohl nicht angeschnallt gewesen sein dürfte, aus seinem Fahrzeug geschleudert. Er musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Peugeot wurde abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 5.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße bis 15.15 Uhr voll gesperrt werden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell