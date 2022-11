Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kind auf City-Roller mit Traktor in Rottenburg zusammengestoßen

Reutlingen (ots)

Rottenburg - Ergenzingen (TÜ): Kind gegen Traktor

Leichte Verletzungen hat ein Zehnjähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Bismarckstraße erlitten. Das Kind war gegen 16 Uhr mit seinem City-Roller unterwegs. An der Kreuzung mit der Albrecht-Dürer-Straße konnte es seinen Roller nicht abbremsen und kollidierte mit dem hinteren Traktorreifen eines dort fahrenden 17-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte den Jungen in ein Krankenhaus. Ein Sachschaden war nicht entstanden. (sm)

