POL-RT: Warnhinweis der Polizei zur sofortigen Verbreitung insbesondere über den Rundfunk

Reutlingen (ots) - Lichtenstein (RT): Verletzter Radfahrer Leichte Verletzungen hat sich ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Staufenburgstraße zugezogen. Kurz vor 17.30 Uhr fuhr dort ein 69 Jahre alter Mann mit seinem Fiat Panda in Richtung der Kreuzung zur Straße Im Weingarten. Hier missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden 57-jährigen Pedelecfahrers und kollidierte mit diesem. Der Radler wurde vom Rettungsdienst ins ...

