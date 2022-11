Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Verletzter Radfahrer

Leichte Verletzungen hat sich ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Staufenburgstraße zugezogen. Kurz vor 17.30 Uhr fuhr dort ein 69 Jahre alter Mann mit seinem Fiat Panda in Richtung der Kreuzung zur Straße Im Weingarten. Hier missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden 57-jährigen Pedelecfahrers und kollidierte mit diesem. Der Radler wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. (sm)

Wolfschlugen (ES): Mit Leichtkraftrad gestürzt

Nach einem Sturz von seinem Roller musste ein 60-Jähriger am Mittwochabend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war gegen 19.15 Uhr mit seinem Leichtkraftrad Daelim unterwegs und kam, nachdem er aus Unachtsamkeit den Bordstein gestreift hatte, zu Fall. Er verletzte sich hierbei den ersten Erkenntnissen nach leicht. Der Sachschaden steht noch nicht fest. (sm)

Ostfildern (ES): Unfall im Begegnungsverkehr (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, der sich am Mittwochvormittag auf der L 1192 auf Höhe Nellingen / Berkheim ereignet hat. Gegen 10.18 Uhr war nach derzeitigem Kenntnisstand ein 22 Jahre alter Mann mit einem 3er BMW aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur geraten und dort mit dem Hyundai eines 42-Jährigen kollidiert. Beide Fahrer wurden dabei wie bislang bekannt leicht verletzt. Ihre Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 21.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Zeugenhinweise zum Unfallhergang werden unter der Telefonnummer 0711/7091-3 entgegengenommen. Insbesondere der noch unbekannte Autofahrer, der dem BMW noch ausweichen konnte sowie der Ersthelfer, der dem 42-Jährigen wohl aus dem Fahrzeug half, werden gebeten, sich zu melden. (mr)

Kirchheim (ES): Einbruch in Diskothek

Eine Diskothek am Postplatz ist in der Zeit zwischen Dienstag, 13.15 Uhr, und Mittwoch, 14.15 Uhr, zum Ziel eines Einbrechers geworden. Nachdem sich der Täter Zutritt zum Gebäude verschafft hatte, suchte er dort nach Stehlenswertem. Dabei stieß er auf Wechselgeld, das er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung kamen Experten der Kriminalpolizei vor Ort. (mr)

Nürtingen (ES): Pkw contra Radfahrerin

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag erlitten. Gegen 12.20 Uhr war ein VW-Lenker auf der Inselstraße in Zizishausen unterwegs und wollte nach rechts auf die Oberboihinger Straße in Richtung Nürtingen abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einer von links kommenden, 56-jährigen Radfahrerin. Diese war auf dem Gehweg der Oberboihinger Straße stadteinwärts unterwegs gewesen. Die Radlerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell