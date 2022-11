Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wohnungsbrand mit zwei Toten in Esslingen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Esslingen (ES):

Zwei Personen sind bei einem Wohnungsbrand am frühen Donnerstagmorgen im Stadtteil Zollberg ums Leben gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache war das Feuer gegen 6.15 Uhr im Schlafzimmer einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Stuifenstraße ausgebrochen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte kurze Zeit später drang starker Rauch aus der betroffenen Wohnung. Weiterhin war das Treppenhaus stark verraucht. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. In der Erdgeschosswohnung fanden die Rettungskräfte eine 89 Jahre alte Frau leblos vor. Ihr 84 Jahre alter Ehemann wurde zunächst ins Freie gebracht und vom Rettungsdienst und einem Notarzt reanimiert. Er verstarb kurze Zeit später ebenfalls. Die Bewohner des Hauses konnten im Laufe des Morgens in ihre Wohnungen zurückkehren. Es gab ersten Erkenntnissen nach unter diesen keine Verletzten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

