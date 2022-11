Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Warnung vor gefährlichen Ködern; Über Messengerdienst betrogen; Verkehrsunfall; Renitente Ladendiebe

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Einbrecher unterwegs

In der Arbachstraße hat am frühen Dienstagmorgen ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 2.30 Uhr und 4.30 Uhr drang der Täter gewaltsam in das Gebäude zweier Gaststätten ein und suchte dort nach Stehlenswertem. Im Inneren brach er mehrere Geldspielautomaten auf und plünderte sie aus. Außerdem entwendete er weiteres Bargeld. Die Höhe des Diebesguts steht noch nicht fest. Ebenso kann der vom Täter angerichtete Sachschaden noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (mr)

Wernau (ES): Warnung vor gefährlichen Ködern (Zeugenaufruf)

Nach der Notoperation eines Katers in einer Tierklinik warnt die Polizei Tierbesitzer im Bereich von Wernau vor gefährlichen Ködern. Am Dienstagabend bemerkte eine Frau, dass es ihrem Kater äußerst schlecht ging und ließ ihn untersuchen. Dabei wurde festgestellt, dass das Tier offenbar zuvor einen mit Nadeln versehenen Köder gefressen hatte. Ob der Kater überleben wird, steht noch nicht fest. Weitere Köder wurden bislang nicht aufgefunden. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07021/501-0 um Zeugenhinweise. Insbesondere Hundebesitzern rät die Polizei in diesem Zusammenhang, ihre Tiere beim Gassi gehen möglichst an die Leine zu nehmen und darauf zu achten, dass sie keine herumliegenden Gegenstände fressen. (mr)

Weilheim/Teck (ES): Über Messengerdienst betrogen

Kriminelle haben am Dienstag eine Weilheimerin um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Die Frau erhielt im Laufe des Tages eine WhatsApp-Nachricht von einer ihr unbekannten Handynummer, in der sich der Absender als vermeintlicher Sohn ausgab. Anschließend forderte der Betrüger die Frau auf, mehrere tausend Euro zu überweisen. Dem kam sie nach. Wenig später flog der Betrug auf und die Geschädigte erstattete Anzeige.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Falls Sie nach einer Aufforderung bereits eine Überweisung getätigt haben, kontaktieren Sie sofort die Bank und veranlassen Sie eine Rücküberweisung.

- Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

- Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/ (rn)

Lenningen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes ist ein 73-Jähriger nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Unterlenningen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann befuhr gegen zwölf Uhr mit seinem Toyota Yaris die Bahnhofstraße und kam dabei aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er mit dem Wagen über einen Stein und prallte gegen einen Gartenzaun sowie eine Betonumrandung für Mülltonnen. Der 73-Jährige musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Sein Wagen, an dem Totalschaden entstanden war, musste abgeschleppt werden. Die Gesamthöhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rn)

Albstadt (ZAK): Renitente Ladendiebe

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Albstadt seit Mittwochmittag gegen einen 37-Jährigen und eine 28 Jahre alte Frau. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll die 28-Jährige gegen zwölf Uhr in einem Discounter in der Theodor-Groz-Straße in Ebingen mehrere Getränke eingesteckt und die Kassen ohne zu bezahlen passiert haben. Als sie von einem Mitarbeiter angesprochen wurde, soll sie diesen beschimpft haben. Zwischen den Personen kam es in der Folge zu einem Gerangel, das sich in den Außenbereich verlagert. Dort soll der 37-jährige Begleiter der Frau dem Mitarbeiter gedroht haben. Anschließend flüchtete das Duo. Der 37-Jährige konnte noch im Zuge der Fahndung von der Polizei angetroffen werden. Ihn erwartet nun wie seine Begleiterin eine entsprechende Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. (mr)

