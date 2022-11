Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit verletztem Radfahrer und verletzter Roller-Lenkerin, Harley-Davidson gestohlen

Radfahrer angefahren

Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen ist ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Kurz nach acht Uhr bog ein 55 Jahre alter Hyundai-Lenker von der Justus-von-Liebig-Straße aus nach rechts in die Markwiesenstraße ab und erfasste hierbei mit seinem Wagen einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten, 41-jährigen Radfahrer. Dieser kam daraufhin zu Fall und blieb vor dem Pkw liegen. Das Zweirad hingegen wurde unter dem Wagen eingeklemmt. Der Hyundai musste durch ein Abschleppunternehmen vor dem Abtransport entsprechend angehoben werden, um das Fahrrad zu bergen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro. (mr)

Lichtenstein (RT): Teures Motorrad entwendet (Zeugenaufruf)

Ein hochwertiges Motorrad ist am Montagnachmittag bei Lichtenstein entwendet worden. Ein Mann hatte seine schwarze Harley-Davidson mit dem amtlichen Kennzeichen RT - ZA 56 gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz Tobelkapf neben der L 230 abgestellt. Als er gegen 15 Uhr zurückkehrte, fehlte seine Maschine. Das 16 Jahre alte Motorrad, Modell Night-Train, hat einen Zeitwert von etwa 15.000 Euro. Hinweise werden an das Polizeirevier Pfullingen unter Telefon 07121/9918-0 erbeten. (ms)

Tübingen-Unterjesingen (TÜ): Frau bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der L372 / Rottenburger Straße erlitten. Die 38-Jährige fuhr mit ihrem Kleinkraftrad Veloce gegen 6.35 Uhr auf dem Wiesweg von Pfäffingen kommend in Fahrtrichtung Tübingen und wollte die Landesstraße überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 45-Jährigen, der mit seinem VW Passat auf der Rottenburger Straße in Richtung Wurmlingen unterwegs war und kollidierte mit diesem. Die Frau wurde vom Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt und einem Ersthelfer vor Ort war, in eine Klinik gebracht. Der Gesamtsachschaden, der an beiden Fahrzeugen entstanden war, wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war ebenfalls mit einem Fahrzeug und elf Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme musste die L372 für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. (sm)

