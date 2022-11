Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Tödlicher Bahnunfall; Tätliche Auseinandersetzung; Holzhütten in Brand gesetzt

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Rechts vor Links nicht beachtet

Leichte Verletzungen hat sich eine 18-Jährige bei einem Verkehrsunfall zugezogen, der sich am Sonntagabend in der Silcherstraße ereignet hat. Die junge Frau befuhr gegen 21.20 Uhr mit ihrem Fiat die Silcherstraße in Fahrtrichtung Nürtinger Straße. An der Kreuzung mit der Brühlstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 29-jährigen BMW-Fahrers. Durch die Kollision drehte sich der Fiat um 180 Grad und kam einige Meter von der Unfallstelle entfernt erst zum Stehen. Eine ärztliche Versorgung der Verletzungen der Fiatlenkerin war vor Ort nicht erforderlich. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. (sm)

Münsingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet (Zeugenaufruf)

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in Auingen erlitten. Ein 69-Jähriger war kurz nach 13.30 Uhr mit seinem VW auf der Schulstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs und wollte an der dortigen Einmündung nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt auf der Hauptstraße in Richtung Münsingen fahrenden 61 Jahre alten Radler. Dieser wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer eines dunklen Mittelklassewagens, der zum Unfallzeitpunkt offenbar von der Hauptstraße nach links in die Schulstraße einbiegen wollte und den Unfallhergang möglicherweise beobachtet haben könnte, wird gebeten, sich unter Telefon 07381/9364-0, zu melden. (rn)

Ostfildern (ES): In Schulkomplex eingebrochen und hohen Schaden angerichtet (Zeugenaufruf)

Offenbar im Laufe des vergangenen Wochenendes sind Unbekannte in einen Schulkomplex in Nellingen eingebrochen. Eine Zeugin bemerkte den Einbruch am Sonntag gegen neun Uhr und verständigte die Einsatzkräfte. Wie sich vor Ort herausstellte, beschädigten die Unbekannten mehrere Fensterscheiben und gelangten so ins Innere der Schulgebäude. Dort beschädigten sie weitere Scheiben, verwüsteten und durchwühlten Büros, aus denen sie mehrere Geldkassetten samt Inhalt mitgehen ließen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/34169830 um Zeugenhinweise. (rn)

Reichenbach (ES): Mann von Zug erfasst und tödlich verletzt

Ein tödlicher Bahnunfall hat sich am Sonntagnachmittag am Bahnhof in Reichenbach ereignet. Ein 32 Jahre alter Mann hatte sich kurz vor 15 Uhr vor einen in Richtung Plochingen fahrenden Zug begeben. Trotz einer Notbremsung wurde der 32-Jährige von der Bahn erfasst und getötet. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Der Zugverkehr musste bis kurz nach 17 Uhr eingestellt werden. (rn)

Nürtingen (ES): Unter Alkoholeinfluss verunglückt

Deutlich alkoholisiert dürfte ein 37-Jähriger gewesen sein, der am Sonntagnachmittag in der Walter-Rauch-Straße von seinem Fahrrad gestürzt ist. Der Mann fuhr kurz vor 15 Uhr mit seinem Rad auf der Straße in Richtung Hochwiesenstraße und kam dabei kurz vor der Einmündung mit der Straße In der Au zu Fall. Weil ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest einen vorläufigen Wert von über 2,5 Promille ergab, musste der 37-Jährige eine Blutprobe abgeben. Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (rn)

Nürtingen (ES): Tätliche Auseinandersetzung

Eine handfeste Auseinandersetzung hat sich am Sonntagmittag in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Christophstraße ereignet. Den ersten Ermittlungen zufolge war es dort gegen 13.40 Uhr zunächst zu einem Streit zwischen zwei Bewohnern im Alter von 20 und 22 Jahren gekommen, der in Handgreiflichkeiten mündete. Dabei soll auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Der 22-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus versorgt wurden. Auch der 20-Jährige, der vorläufig festgenommen wurde, und ein weiterer Bewohner im Alter von 28 Jahren, der offenbar schlichtend eingreifen wollte, wurden leicht verletzt. Sie wurden vor Ort versorgt. Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Rottenburg (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zwei Autos mussten nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in der Tübinger Straße abgeschleppt werden. Gegen 12.10 Uhr fuhr ein 72-Jähriger dort mit seinem Nissan und wollte nach links in die Straße Ziegelhütte einbiegen. Eine nachfolgende 27 Jahre alte Frau erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW auf den Nissan auf. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge, an denen Sachschaden von rund 7.000 Euro entstanden war, waren nicht mehr fahrbereit. (sm)

Rottenburg (TÜ): Holzhütten in Brand gesetzt (Zeugenaufruf)

Am Waldrand in Verlängerung der Wendelsheimer Straße in Oberndorf sind am Sonntagvormittag zwei Holzhütten nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei mutwillig in Brand gesetzt worden. Ein Zeuge hatte gegen zwölf Uhr die Flammen bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung stand eine der Holzhütten, die nur wenige Meter voneinander entfernt standen und in denen jeweils Brennholz gelagert war, bereits in Vollbrand. Die Flammen konnten von der Feuerwehr schließlich gelöscht werden. Der Sachschaden dürfte sich vorläufigen Schätzungen zufolge dennoch auf mehrere tausend Euro belaufen. Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (mr)

Hechingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Sonntagvormittag auf der B 27 ereignet. Gegen 10.35 Uhr war ein 22 Jahre alter Mann mit einem Mazda auf der Bundesstraße in Richtung Balingen unterwegs und wollte an der Ausfahrt Hechingen-Süd abfahren. Hierbei überholte er ein anderes Fahrzeug, das sich bereits auf dem Verzögerungsstreifen befand. In der Folge verlor der Fahrer die Kontrolle über den Mazda, worauf der Wagen nach links von der Fahrbahn abkam und einen Leitpfosten überfuhr. Nachdem der Pkw den begrünten Verkehrsteiler durchquert hatte, geriet er auf die Beschleunigungsspur in Richtung Balingen und kollidierte mit den Leitplanken. Beim Unfall zog sich der 23-jährige Beifahrer im Mazda nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Mazda, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 2.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (mr)

Bisingen (ZAK): Einbruch in Vereinsheim

Ein Vereinsheim in der Straße Innere Steigen ist am Wochenende zum Ziel eines Einbrechers geworden. Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 8.50 Uhr, drang der Täter gewaltsam über die Eingangstür in das Gebäude ein und brach dort auf seiner Suche nach Wertgegenständen auch das Inventar auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand fiel dem Unbekannten Bargeld in die Hände, das er mitgehen ließ. Allein der angerichtete Sachschaden dürfte mit mehreren tausend Euro zu Buche schlagen. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung kamen Experten der Kriminalpolizei vor Ort. (mr)

Bisingen-Steinhofen (ZAK): Pkw und Fahrrad kollidieren (Zeugenaufruf)

Noch unklar ist der genaue Hergang eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen in der Balinger Straße ereignet hat. Gegen 6.50 Uhr fuhr ein 59 Jahre alter Mann mit seinem Trekkingrad auf der Balinger Straße in Richtung Hechinger Straße. Eine 58-Jährige bog mit ihrem Opel Corsa aus der Lenaustraße nach links in die Balinger Straße ein. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge zog sich der Radfahrer den ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Schaden am Fahrrad wird mit rund 100 Euro beziffert. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen und die Fahrzeuge sich beim Eintreffen der Polizei nicht mehr in Unfallendstellung befanden, werden Zeugen gebeten, sich unter Telefon 07471/9880-0 zu melden. (sm)

