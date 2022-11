Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Einbrüche, Schlägerei, Raub, angebranntes Essen

Reutlingen (ots)

Fußgängerin übersehen

Am Samstagabend ist eine Fußgängerin von einem Pkw erfasst und hierdurch leicht verletzt worden. Die 44-Jährige war im Begriff, gegen 20.45 Uhr an der Kreuzung Rommelsbacher Straße / Nürnberger Straße die Fahrbahn zu überqueren. Zur gleichen Zeit bog eine 27-jährige Fahrerin eines Seat Leon an einer roten Ampel mit daneben angebrachtem Grünpfeil nach rechts ab und touchierte die Fußgängerin. Diese wurde zur weiteren medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Reutlingen (RT): Schlägerei

Drei Personen mussten am frühen Sonntagmorgen nach einer Schlägerei kurzzeitig vom Rettungsdienst behandelt werden. Gegen 03.40 Uhr gerieten mindestens drei alkoholisierte Personen im Alter zwischen 21 und 24 Jahren an einem Imbiss in der Seestraße in einen handfesten Streit, wodurch sie leichte Verletzungen erlitten. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu den einzelnen Tatbeteiligungen aufgenommen.

Filderstadt (ES): Rotlicht missachtet

Eine Rotlichtfahrt hat am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1209 zwischen Plattenhardt und Bernhausen geführt. Um 12.15 Uhr befuhr der 47-jährige Lenker eines BMW die L 1209 in Fahrtrichtung Plattenhardt und missachtete nach Zeugenangaben an der Einmündung zur Auffahrt auf die Bundesstraße 27 das Rotlicht der dortigen Ampel. Der 58 Jahre alte Fahrer eines Peugeot befuhr zeitgleich die L 1209 in Richtung Bernhausen und bog bei Grünlicht nach links auf die Auffahrt zur B 27 in Fahrtrichtung Tübingen ab. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der 58-Jährige leichte Verletzungen erlitt und sich im Anschluss in ärztliche Behandlung begeben musste. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw, an welchen Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 13.000 Euro entstand, wurden abgeschleppt.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Verkehrsunfall mit Verletzten

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 33.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend im Ortsteil Stetten ereignet hat. Gegen 18.45 Uhr befuhr die 43-jährige Lenkerin eines VW T-Roc die Sielminger Straße in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung zur Stettener Hauptstraße wollte sie geradeaus in die Weidacher Steige fahren, wobei sie nach Zeugenangaben das Rotlicht der Ampelanlage missachtete. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit der 65 Jahre alten Fahrerin eines VW Polo, welche bei Grünlicht auf der Stettener Hauptstraße in Richtung Filderstadt-Plattenhardt unterwegs war. Durch den Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrerinnen leicht und wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es aufgrund der Sperrung der Weidacher Steige zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Filderstadt (ES): Auffahrunfall mit Sachschaden

Am Samstagmittag, gegen 12.45 Uhr, ist es auf der B 27 an der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen Mitte zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 27-Jähriger befuhr mit seinem Skoda die B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart. Aus Unachtsamkeit fuhr er auf den vorausfahrenden KIA eines 68-Jährigen auf. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 7.000 Euro.

Aichtal (ES): Angebranntes Essen

Zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund von angebranntem Essen ist es am Samstagabend gegen 20.50 Uhr in der Straße "Im Zeilfeld" in Aichtal-Aich gekommen. Die Feuerwehr wurde durch Anwohner wegen eines ausgelösten Heimrauchmelders verständigt und rückte mit insgesamt fünf Fahrzeugen 29 Einsatzkräften an. Der 77-jährige Bewohner hatte Essen auf dem Herd vergessen, wobei es zu einer Rauchentwicklung und zur Auslösung des Rauchmelders kam. Beim Eintreffen konnte der Bewohner in der Wohnung angetroffen werden. Die Wohnung selbst war verraucht und musste durch die Feuerwehr belüftet werden. Sachschaden entstand keiner. Der Bewohner wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

Esslingen/Nürtingen/Filderstadt (ES): Einbrüche

Im Laufe des Samstags sind der Polizei mehrere Einbrüche gemeldet worden. Bargeld in noch unbekannter Höhe wurde in der Nacht zum Samstag bei einem Firmeneinbruch in einem Esslinger Industriegebiet erbeutet. Zwischen Dienstag und Samstag gelangten Unbekannte in einem Nürtinger Wohngebiet durch Aufhebeln der Balkontür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Täter durchwühlten etliche Zimmer und entwendeten unter anderem mehrere Uhren. In Filderstadt versuchten unbekannte Einbrecher durch Einschlagen einer Fensterscheibe in eine größere Halle zu gelangen, was ihnen letztlich misslang.

Balingen (ZAK): Brand an Garagentor

Am Samstagabend ist es in Balingen in der Breslauer Straße zu einem Brand an einem Garagentor gekommen. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren die Funken bereits erloschen. Ursächlich war mutmaßlich ein technischer Defekt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Hechingen (ZAK): Raubdelikt (Zeugenaufruf)

Am Samstagabend ist es in der Kanzleistraße gegen 19.00 Uhr zu einem Raubdelikt durch zwei unbekannte männliche Täter gekommen. Hierbei wurden drei Jugendliche unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Wertsachen und Bargeld aufgefordert. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Raubgut, darunter drei Mobiltelefone sowie Bargeld, in Richtung Synagogenstraße. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: 1. Person: Männlich, 17-20 Jahre alt, ca. 175 cm, schlank, kurz rasierte, schwarze Haare, runde Brille, schwarze Jogginghose mit roter Linie, schwarze Jacke mit weißer Aufschrift "EA7", weißer Pullover, Nike Turnschuhe in orange/rot/blau. 2. Person: Männlich, ca. 180 cm, schlank, schwarze Wintermütze, schwarzer Pullover, weiße Bauchtasche, schwarze Jacke, Nike Turnschuhe in orange/rot/blau. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise zu den Tatverdächtigen Personen unter Tel. 07471/98800 entgegen.

Hechingen (ZAK): Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Am Samstagabend ist es an der Einmündung Stettener Halde / B 32 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Gegen 20.15 Uhr wollte der 58-jährige Fahrer eines VW Polo nach rechts auf die B 32 in Fahrtrichtung Schlatt abbiegen. An der Einmündung musste der 58-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Eine hinter dem VW Polo fahrende 22-jährige Fahrzeugführerin eines Kia XCeed bemerkte das Anhalten des Mannes zu spät und fuhr von hinten auf den VW auf. Durch den Aufprall erlitten der 58-Jährige sowie seine 56-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. An den beiden weiterhin fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Balingen/Geislingen (ZAK): Einbrüche

Das Polizeirevier Balingen ermittelt wegen Einbrüchen in Balingen und Geislingen, die am Wochenende bekannt geworden sind. In der Nacht zum Samstag entwendeten Unbekannte aus einer hinter einem Wohnhaus befindlichen, abgeschlossenen, Gartenhütte in Geislingen mehrere E-Bikes im Wert von über 10.000 Euro. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.40 Uhr, informierte ein Zeuge die Polizei, da sich eine unbekannte männliche Person am Fenster eines Restaurants in der Balinger Innenstadt verdächtig zu schaffen machte. Noch vor Eintreffen der Polizeistreifen flüchtete der Tatverdächtige, sodass es beim Einbruchsversuch blieb. Eine Fahndung nach der dunkel gekleideten Person verlief erfolglos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell