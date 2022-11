Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Trunkenheitsfahrt, Brände, Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten, Körperverletzung, Fußgängerin angegangen

Reutlingen (ots)

Anhaltesignale missachtet

Am Samstag um 00.40 Uhr hat der 25 -jährige Lenker eines Kleinlasters versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wollte eine Streife den Ford im Bereich der Stadthalle einer Kontrolle unterziehen und gab deutliche Anhaltesignale. In der Folge missachtete er zunächst am Oskar-Kalbfell-Platz eine rote Lichtzeichenanlage und bog nach links in die Lederstraße in Richtung Pfullingen ein. Daraufhin beschleunigte er sein Fahrzeug stark und missachtete eine weitere rote Ampel, bis er schließlich in ein Parkhaus einbog. Dort konnte er gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei ergab sich beim Fahrzeugführer der Verdacht einer alkoholischen Beeinflussung. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von knapp 2,9 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er das Fahrzeug unbefugt in Gebrauch hatte und auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Pfullingen (RT): Küchenbrand

Am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr haben mehrere Anrufer einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Klosterstraße mitgeteilt. Vor Ort konnten die Rettungskräfte feststellen, dass es sich um einen Küchenbrand handelte. Das Gebäude wurde vorsorglich evakuiert. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Pfullingen, welche mit acht Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort war, schnell gelöscht werden. Die beiden Wohnungsinhaber wurden vom Rettungsdienst, welcher mit acht Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz war, mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Zwei weitere Hausbewohner wurden ebenfalls leicht verletzt. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Die Brandwohnung war nicht mehr bewohnbar., während die anderen Wohnungen nach den Löscharbeiten wieder bezogen werden konnten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Auf der Anfahrt zum Brandort kam es zu einem Verkehrsunfall an dem ein Feuerwehrfahrzeug mit Sondersignal beteiligt war. Der 40-jährige Fahrer des Ford-Transit Einsatzfahrzeuges wollte von der Zeppelinstraße nach links in die Kurze Straße einbiegen. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem VW-Golf eines 43-Jährigen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch die Verkehrspolizei übernommen und dauern ebenfalls an.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Wohnungsbrand

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Freitagabend in der Saint-Claude-Straße zu einem Wohnungsbrand gekommen. Das Feuer brach gegen 21.30 Uhr in einer Wohnung im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses aus. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 40.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern noch an. Die Feuerwehr Rottenburg war mit acht Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Vom Rettungsdienst waren zwölf Fahrzeuge und 23 Einsatzkräfte eingesetzt. Das Wohnhaus wurde während der Löscharbeiten evakuiert. Außer der Wohnung in der das Feuer ausbrach, blieb das Haus bewohnbar und konnte nach Abschluss der Löscharbeiten von den Bewohnern wieder genutzt werden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fahrzeugbrand nach Auffahrunfall

Am Freitag um 16.24 Uhr ist es auf der B 27 zwischen den Anschlussstellen Leinfelden-Echterdingen-Flughafen und Leinfelden-Echterdingen-Nord zu einem Auffahrunfall gekommen, welcher erhebliche Verkehrsbehinderungen nach sich gezogen hat. Die 26 -jährige Fahrerin eines Pkw VW Up fuhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Tübingen und bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende Lastzug verkehrsbedingt bremsen musste. Sie fuhr auf den Anhänger des Lastzuges auf, wonach der VW Up im Bereich des Motorraumes Feuer fing. Die 26 -Jährige, welche bei dem Aufprall leicht verletzt wurde, konnte mit Hilfe von Zeugen ihr Fahrzeug noch verlassen, bevor dieses wenig später in Vollbrand geriet. Trotz des unverzüglichen Einsatzes der Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen, welche mit sechs Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort war, brannte der VW vollständig aus. Während der Lösch -und Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Tübingen bis 18.00 Uhr voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Da im Bereich der Unfallstelle die Fahrbahn gereinigt werden musste, konnte um 18.00 Uhr zunächst nur der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Gegen 20.15 Uhr wurde auch der rechte Fahrstreifen wieder freigegeben. Am VW Up entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Der Schaden am Anhänger des Lkw beträgt etwa 2.500 Euro. Durch die Hitzeeinwirkung wurde auch die Fahrbahndecke der B 27 in Mitleidenschaft gezogen. Hier kann noch keine Schadenshöhe beziffert werden.

Wendlingen (ES): Frau angegangen - Zeugenaufruf

Eine 24 -jährige Frau ist am frühen Samstagmorgen gegen 04.40 Uhr von einem bislang unbekannten Mann angegangen worden. Sie befand sich auf dem Heimweg von einer Veranstaltung, als sie auf Höhe einer Bushaltestelle beim Kreisverkehr K 1219 / Wertstraße von hinten von einem Mann umklammert wurde. Sie konnte schreien und sich losreißen, wobei ihre Oberbekleidung beschädigt wurde. Die Frau schlug anschließend um sich und rannte weg, wobei der Mann sie offensichtlich nicht verfolgte. Sie konnte nachfolgende Täterbeschreibung abgeben: ca. 180 cm groß, normale Statur, ca. 23 bis 27 Jahre alt, bekleidet mit einem längeren dunklen Mantel mit Kapuze, auffallend tiefe Stimme, sprach deutsch. Das Polizeirevier Nürtingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07022/9224-0.

Meßstetten (ZAK): Zwei Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Am Freitag gegen 17.30 Uhr sind zwei Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn von einem PKW erfasst und schwer verletzt worden. Der 60 -jährige Fahrer eines Pkw Seat Altea hatte die Geißbühlstraße vom Tiergehege in Richtung Meßstetten befahren. Auf Höhe des Ankunftszentrums für Flüchtlinge wollten eine 49 -jährige Fußgängerin und ein 60 -jähriger Fußgänger die Fahrbahn, aus Sicht des Pkw-Fahrers, von links nach rechts überqueren. Hierbei übersahen sie den herannahenden Seat und wurden von diesem auf dessen Fahrspur erfasst und auf die Motorhaube aufgeladen. Der PKW-Fahrer hatte noch versucht, eine Bremsung und ein Ausweichmanöver einzuleiten, konnte jedoch den Zusammenstoß nicht verhindern. Die beiden Fußgänger wurden durch den Unfall schwerstverletzt und mit zwei hinzugerufenen Rettungsfahrzeugen in eine Klinik verbracht. Mittlerweile sind beide nicht mehr in Lebensgefahr. Bei beiden Fußgängern wurde aufgrund von Hinweisen auf vorherigen Alkoholkonsum jeweils die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Am Pkw Seat ist ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro entstanden. Er musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zur Klärung des Unfallherganges wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen.

Bisingen (ZAK): Von drei bis vier Personen geschlagen und verletzt

Am Samstag um kurz nach Mitternacht ist ein 33 -Jähriger in Bisingen hinter der Hohenzollernhalle von drei bis vier zunächst unbekannten Personen nach seinen Angaben grundlos geschlagen worden. Vor dem Eintreffen der anfahrenden Streifenwagenbesatzungen hatten die Tatverdächtigen bereits die Örtlichkeit verlassen. Sie waren laut dem Geschädigten alle männlich, etwa 18 Jahre alt und schwarz bekleidet. Der Geschädigte wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Eine hinzugerufene Besatzung des Rettungsdienstes behandelte ihn vor Ort und verbrachte ihn zur weiteren Abklärung in eine Klinik. Im Zuge der Fahndung konnte in Tatortnähe ein 17 -jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Dieser wurde nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen einer Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Hechingen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell