Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle; Einbrüche; Artist abgestürzt; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Gegen Baum geprallt

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist den ersten Ermittlungen nach die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagabend auf der Alteburgstraße ereignet hat. Ein 19-Jähriger war kurz nach 21 Uhr mit einem Audi S5 von Gönningen herkommend in Richtung Lederstraße unterwegs. Kurz nach der Einmündung Friedrich-Ebert-Straße verlor der Fahranfänger die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf den Mittelstreifen. Dort stieß der Audi gegen einen Baum, der durch die Wucht des Aufpralls auf die Gegenfahrbahn umgeworfen wurde. Der Pkw rutschte anschließend weiter und kam quer auf der Fahrspur in Richtung Gönningen zum Stehen. Ersten Erkenntnissen nach war der Unfallverursacher unverletzt geblieben. An seinem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Er musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Die Feuerwehr kam zur Unterstützung und Entfernung des Baumes an die Unfallstelle. Gegen 23.15 Uhr war die Straße wieder befahrbar. (ms)

Reutlingen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag in der Sondelfinger Straße ist eine 51-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Gegen 17.15 Uhr fuhr dort ein 18 Jahre alter Mann mit seinem Hyundai und bemerkte zu spät, dass auf Höhe der Storlachstraße die vorausfahrende 51-Jährige links abbiegen wollte und ihren Kia verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch den Aufprall verletzte sich die Frau und wurde in der Folge vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An ihrem Kia entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen transportierte den Hyundai, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden war, ab. (sm)

Reutlingen (RT): Aus Fenster gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein Mann am Montagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, bei einem Sturz aus dem Fenster eines Wohnhauses in der Ulrichstraße erlitten. Der Schwerverletzte, der zuvor mehrere Meter tief gefallen war, musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter liegen nicht vor. (mr)

Riederich (RT): Im Baustellenbereich von der Fahrbahn abgekommen

Ein Transporter hat am frühen Dienstagmorgen auf der B312 bei Riederich abgeschleppt werden müssen. Ein 22-Jähriger war mit seinem Renault Master gegen vier Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Neckartenzlingen missachtete der Ortsfremde die einseitige Fahrbahnsperrung und fuhr in Richtung Reutlingen weiter. Im Baustellenbereich, kurz vor der Ausfahrt Riederich kam er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stecken. Der Renault musste anschließend abgeschleppt werden. Sachschaden war nicht entstanden. Die Fahrbahn konnte gegen 5.30 Uhr geräumt werden. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. (rn)

Römerstein (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein 31-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Dienstag auf der B28 erlitten. Der Mann war gegen 23.15 Uhr mit seinem Audi A4 auf der Bundesstraße von Feldstetten kommend in Richtung Zainingen unterwegs. Dabei kam er in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, wo der Pkw einen Leitpfosten und mehrere Verkehrszeichen beschädigte. Zudem lösten am Audi sämtliche Airbags aus. Der 31-Jährige wurde in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Wagen musste mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro abgeschleppt werden. (rn)

Dettingen/Erms (RT): Kind von Pkw erfasst

Ein Kind ist am Montagnachmittag von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Gegen 15.20 Uhr war ein Zwölfjähriger auf seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Hülbener Straße unterwegs und wollte diese im Bereich der Einmündung der Schulstraße überqueren. Hierzu wartete er zunächst, bis eine Pkw-Lenkerin anhielt, um ihm das Wechseln auf den gegenüberliegenden Bürgersteig zu ermöglichen. Als der Junge bereits losgelaufen war, überholte ein 82-Jähriger mit seinem Ford den stehenden Pkw, worauf der Zwölfjährige vom Wagen des Seniors erfasst und einige Meter mitgezogen wurde. Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen wurde das Kind im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro. (mr)

Bad Urach (RT): Unfall auf B28

Nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Montagmittag auf der B28. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem Seat Ibiza gegen zwölf Uhr die Bundesstraße von Hengen in Richtung Bad Urach. In einer Rechtskurve kam er mit dem Wagen zunächst in den rechten Seitenstreifen. Beim anschließenden Gegenlenken verlor er die Kontrolle über den Ibiza, der auf die Gegenfahrspur schleuderte und dort mit dem entgegenkommenden Seat Leon eines 23-Jährigen kollidierte. Der Ibizia wurde im Anschluss nach links abgewiesen und prallte dort gegen die Leitplanken. Sowohl die beiden Fahrzeuglenker als auch der 31 Jahre alte Mitfahrer des Leon wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Auch die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B28 zwischen Bad Urach und Hengen bis kurz nach 14.30 Uhr voll gesperrt werden. (rn)

Metzingen (RT): Unfall beim Abbiegen

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Montagabend in Metzingen ereignet. Der 49 Jahre alte Lenker eines Mercedes stand gegen 18.40 Uhr auf dem linken Abbiegestreifen der Noyon-Allee an der roten Ampel. Kurz nachdem die anderen Fahrzeuge in gerader Richtung losgefahren waren, bog der 49-Jährige seinerseits nach links ab, obwohl die Ampel für die Linksabbieger nach derzeitigem Kenntnisstand nach wie vor Rot zeigte. Daraufhin kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Ford Transit eines 55-Jährigen, der aus der Nürtinger Straße von Grafenberg herkommend in die Kreuzung eingefahren war. Dabei wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Blechschaden beträgt insgesamt etwa 35.000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr vor Ort. (mr)

Esslingen (ES): In zwei Wohnungen eingebrochen

In zwei Wohnungen ist im Laufe des Montags im Stadtteil Rüdern eingebrochen worden. In der Zeit von 15.15 Uhr bis 18.45 Uhr brachen die Unbekannten die Terrassentür einer Doppelhaushälfte im Hinterer Holzweg auf. Im Anschluss durchwühlten die Täter das Mobiliar. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Etwas Bargeld wurde bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Quittenweg erbeutet. Die Einbrecher nutzten die kurze Abwesenheit der Bewohner aus und schlugen in der Zeit von 17.45 Uhr bis 18.15 Uhr vermutlich mit einem Stein das Glas der Terrassentür ein. Anschließend durchwühlten sie ebenfalls die Räume nach Wertsachen. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung an die Tatörtlichkeiten. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Nürtingen (ES): Behinderungen nach Verkehrsunfällen auf B 313

Zwei Verkehrsunfälle innerhalb weniger Minuten haben am Montagmittag auf der B 313 (Metzinger Straße) für erhebliche Behinderungen gesorgt. Gegen 13.45 Uhr war eine Frau im Alter von 46 Jahren mit ihrem BMW auf der Bundesstraße von Großbettlingen herkommend unterwegs und krachte mit ihrem Wagen ins Heck eines Iveco-Lasters, dessen 59 Jahre alter Fahrer aufgrund des Rückstaus an der Ampel vor der Neckarbrücke angehalten hatte. Eine nachfolgende, 32-jährige Ford-Lenkerin erkannte den Unfall und bremste ihr Fahrzeug daher ab. Daraufhin fuhr ein Scania-Lkw, der von einem 58 Jahre alten Mann gelenkt wurde, auf den Ford auf und schob diesen noch gegen den BMW. Die 46-Jährige erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Kurze Zeit später ereignete sich im Rückstau ein weiterer Auffahrunfall. Ein 21-jähriger Sprinter-Fahrer fuhr gegen das Heck eines stehenden Ford und schob diesen auf einen ebenfalls wartenden Peugeot auf. Verletzt wurde hierbei wie bislang bekannt ist niemand. Der Sprinter und der Ford wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden bei den beiden Unfällen dürfte mit circa 46.000 Euro zu Buche schlagen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 313 in Fahrtrichtung Nürtingen zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 15.50 Uhr konnte die Strecke für den Verkehr wieder gänzlich freigegeben werden. (mr)

Denkendorf (ES): Artist abgestürzt und verletzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Zirkusartist bei einem Unfall am Montagnachmittag erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand turnte der 36-Jährige gegen 17 Uhr im Rahmen einer Vorstellung in der Esslinger Straße in mehreren Metern Höhe, als der Stromgenerator aus noch nicht bekannten Gründen abschaltete und im Zelt die Beleuchtung erlosch. Der Mann stürzte daraufhin zu Boden. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der ansprechbare 36-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Pkw contra Straßenbahn

Zur Kollision zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn ist es am Montagmittag in Unteraichen gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Verkehrspolizei befuhr ein 42 Jahre alter Mann mit einem Skoda Octavia gegen 13 Uhr die Max-Lang-Straße in Richtung Echterdingen. Auf Höhe der Kreuzung zur Hohenheimer Straße bog er nach rechts ab, um den Bahnübergang zu überqueren. Dabei missachtete er offenbar das für ihn geltende Rotlicht, worauf es zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn kam, die kurz zuvor von der dortigen Haltestelle losgefahren war. Außer dem 45-jährigen Bahnführer befanden sich zum Unfallzeitpunkt noch 30 Fahrgäste in der Straßenbahn. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Der Gesamtschaden dürfte vorläufigen Schätzungen zufolge mehrere zehntausend Euro betragen. Während die Straßenbahn weiterhin fahrbereit war, musste der Skoda von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Der Straßenbahnverkehr musste im betroffenen Bereich bis circa 15.10 Uhr vollständig gesperrt werden. (mr)

Filderstadt (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Sachschaden in Höhe von knapp 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B27 entstanden. Gegen 16.15 Uhr fuhr ein 21 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf auf der linken Spur der Bundesstraße in Fahrtrichtung Tübingen. Aus unbekannter Ursache kam er hierbei nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Von dort wurde er abgewiesen, geriet in der Folge ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort ebenfalls gegen die Schutzplanke. Auf der Fahrbahn kam der VW schließlich zum Stehen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Sein Golf, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, musste abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei Deizisau vor Ort. Die B27 war längere Zeit einseitig gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Im Rückstau ereigneten sich auf Höhe Leinfelden-Echterdingen beim Spurwechsel zwei weitere leichte Verkehrsunfälle, bei denen sich niemand verletzte. (sm)

Filderstadt (ES): Radfahrer übersehen

Leichte Verletzungen hat sich ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall zugezogen, der sich am Montagnachmittag in der Felix-Wankel-Straße ereignet hat. Kurz nach 17.30 Uhr fuhr dort ein 50-Jähriger mit seinem Skoda und wollte nach links in die Gottlieb-Daimler-Straße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 57 Jahre alten Radfahrers und kollidierte mit diesem. Eine ärztliche Versorgung der Verletzungen des Radlers war vor Ort nicht erforderlich. Der am Skoda entstandene Sachschaden wird mit etwa 1.000 Euro beziffert. (sm)

Wendlingen (ES): Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen in der Heinrich-Otto-Straße ereignet hat. Eine 49 Jahre alte Frau fuhr kurz nach acht Uhr mit ihrem Nissan Micra auf der Schäferhauser Straße in Fahrtrichtung Heinrich-Otto-Straße. An der Einmündung in diese missachtet sie die Vorfahrt einer 40-Jährigen, die mit ihrem Ford Fiesta die abknickende Vorfahrtstraße befuhr und kollidierte mit dieser. Die 49-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, eine ärztliche Versorgung der Fiestalenkerin war vor Ort nicht erforderlich. Beide Autos, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro entstanden war, wurden abgeschleppt. (sm)

Esslingen (ES): Krad kontra Pkw

Eine 17-jährige Apriliafahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagabend in der Zollbergstraße leicht verletzt. Sie fuhr dort gegen 18.05 Uhr in Fahrtrichtung Esslinger Straße. Als sie nach links in die Mutzenreisstraße abbiegen wollte, missachte sie den Vorrang einer entgegenkommenden 40-jährigen Smartlenkerin und stieß mit ihr zusammen. Eine ärztliche Versorgung der Verletzungen der jungen Kradfahrerin war vor Ort nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. (sm)

Bodelshausen (TÜ): Heftig aufgefahren

Den ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt hat sich ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagabend auf der B27. Kurz vor 18 Uhr befuhr der 20-Jährige die Bundesstraße mit seinem VW Polo von Hechingen kommend in Fahrtrichtung Bad Sebastiansweiler. An der Fahrbahnverengung auf einen Fahrstreifen bemerkte er nicht, dass ein vorausfahrender 80-jähriger Mercedesfahrer verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit reduzierte und krachte in dessen Heck. Anschließend prallte der Polo noch gegen ein Verkehrsschild am rechten Fahrbahnrand. Der 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein VW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 4.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Mercedes wird mit etwa 5.000 Euro beziffert. (sm)

Tübingen (TÜ): Fahrzeug in Brand geraten

Zum Brand eines Pkw sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Dienstag, gegen 23.30 Uhr, nach Derendingen ausgerückt. Auf einem Firmenparkplatz in der Derendinger Straße hatte eine zuvor dort geparkte Mercedes C-Klasse im Motorraum zu brennen begonnen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Möglicherweise könnte ein technischer Defekt als Ursache für das Feuer in Frage kommen. Der entstandene Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Pkw kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell