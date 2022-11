Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gepöbelt und Widerstand geleistet; Container aufgebrochen; Verkehrsunfälle; Brand; Fahrgast gedroht

Reutlingen (ots)

Gepöbelt und Widerstand geleistet

Unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Montagvormittag gegen einen 61-Jährigen. Kurz vor 10.15 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem der Mann, sein Begleiter und eine weibliche Person im Bahnhofsgebäude eine Reinigungskraft angepöbelt und Müll auf den Boden geworfen haben sollen. Dem Trio wurde in der Folge ein Platzverweis ausgesprochen. Da der 61-Jährige diesem keine Folge leistete, sollte er von den Beamten vom Gelände geführt werden. Hiergegen wehrte er sich und schlug um sich, sodass er zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Bei dem anschließenden Transport zum Polizeirevier bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Beamten. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 61-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwarten nun entsprechende Anzeigen. (rn)

Dettingen/Erms (RT): Aus Fenster gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein Heranwachsender am Sonntagmorgen bei einem Sturz aus dem Fenster eines Wohnhauses in der Metzinger Straße erlitten. Aus noch unbekannter Ursache war der junge Mann gegen neun Uhr vom Fenster des Dachgeschosses aus mehrere Meter tief gestürzt. Anwohner entdeckten den Verletzten und alarmierten die Einsatzkräfte. Der Rettungsdienst brachte den Heranwachsenden anschließend nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Sturzes aufgenommen. (rn)

Trochtelfingen (RT): Baucontainer aufgebrochen

An einem beim Festplatz in der Siemensstraße abgestellten Baucontainer hat sich in der Zeit zwischen Freitag, zwölf Uhr, und Montag, sieben Uhr, ein Krimineller zu schaffen gemacht. Der Täter brach das angebrachte Vorhängeschloss auf und entwendete aus dem Inneren des Containers einen Grabenstampfer des Herstellers Wacker im Wert von rund 1.500 Euro. Der Polizeiposten Alb ermittelt. (mr)

Trochtelfingen (RT): Von Fahrbahn abgekommen

Eine Autofahrerin ist am Sonntagnachmittag mit ihrem Pkw in Trochtelfingen von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau war mit einem VW gegen 16.45 Uhr auf der Mühltalstraße in Richtung B 313 unterwegs, als sie kurz nach dem dortigen Bahnübergang zu weit nach rechts geriet und mit einem Laternenmast kollidierte. Zur Untersuchung wurde die Fahrerin vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden dürfte schätzungsweise 11.000 Euro betragen. Der VW musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Ostfildern-Scharnhausen (ES): Einbruch in Baucontainer

Unbekannte sind im Laufe des vergangenen Wochenendes in einen Baucontainer im Boskoopweg eingebrochen. Zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Montag, sechs Uhr, verschafften sich die Täter über ein Fenster Zutritt ins Innere des Containers. Dort stahlen sie Werkzeuge und Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Ostfildern ermittelt. (sm)

Plochingen (ES): Wohnungsbrand

Zu einem Brand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, in die Esslinger Straße ausgerückt. Ersten Erkenntnissen nach war es dort beim Befeuern eines Ofens zu Funkenflug gekommen, der das außerhalb des Ofens gelagerte Holz in Brand setzte. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen, die mittlerweile auch auf das Inventar der Wohnung übergegriffen hatten. Zwei Bewohnerinnen mussten mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden an dem derzeit nicht bewohnbaren Haus dürfte ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich liegen. Im Zuge der Löscharbeiten musste die Esslinger Straße voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert zur Stunde (Stand 16.45 Uhr) noch an. (rn)

Rottenburg (TÜ): Fahrgast mit Messer gedroht (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt der Polizeiposten Ergenzingen gegen einen 65 Jahre alten Busfahrer. Kurz nach 10.30 Uhr soll es zwischen dem Mann und einem 29 Jahre alten Fahrgast, der in Baisingen in den Bus steigen wollte, zu einem verbalen Streit wegen dem mitgeführten E-Scooter des 29-Jährigen gekommen sein. Der 65-Jährige verweigerte die Mitnahme des Mannes und soll diesem im weiteren Verlauf des Streits auch mit einem Messer gedroht haben. Der Bus, der anschließend ohne Fahrgäste davongefahren war, konnte von Beamten des Polizeireviers Herrenberg kurz vor zwölf Uhr am Bahnhof Bondorf kontrolliert werden. Dabei fanden die Einsatzkräfte auch das möglicherweise verwendete Messer und stellten es sicher. Die Ermittlungen des Polizeipostens Ergenzingen dauern an. Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07457/93801-0 zu melden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell