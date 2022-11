Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Geldautomat angegangen

Reutlingen (ots)

Auf Jugendlichen eingeschlagen

Ein Jugendlicher ist am Dienstagnachmittag am Busbahnhof von drei noch unbekannten Tätern geschlagen worden. Gegen 14.50 Uhr gingen die Angreifer den 16-Jährigen nach derzeitigem Kenntnisstand unvermittelt an. Dabei schlugen und traten sie auf das Opfer ein und flüchteten im Anschluss in Richtung Karlstraße. Sie konnten im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der 16-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Täter sind zwischen 17 und 20 Jahre alt und circa 180 Zentimeter groß. Zwei von ihnen trugen einen Kinnbart. Einer der Bartträger war mit einer grauen Nike-Sporthose sowie einem grauen Nike-Oberteil bekleidet. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Nürtingen (ES): Mit Gegenverkehr kollidiert

An der Einmündung Werastraße / Kirchheimer Straße hat sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet. Gegen 18.15 Uhr war eine 19-Jährige mit ihrem Toyota auf der Werastraße unterwegs und wollte, als ihre Ampel auf Grün umgeschaltet hatte, nach links in die Kirchheimer Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford einer 57-Jährigen, die ebenfalls Grün hatte. Bei der Kollision zog sich die Ford-Lenkerin nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Sie wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Autos, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Köngen (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus in der Tiefe Straße ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Dienstag, 17 Uhr, drang ein Unbekannter gewaltsam in das Gebäude ein und suchte in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Eine genaue Übersicht über mögliches Diebesgut liegt noch nicht vor. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten (Zeugenaufruf)

An einem Geldautomaten am Postplatz haben sich zwei Unbekannte am frühen Mittwochmorgen zu schaffen gemacht. Gegen 3.30 Uhr versuchten die Täter offenbar, den Geldausgabeautomaten aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Daraufhin flüchteten sie in Richtung Paradiesstraße. Durch einen Zeugen, der die beiden Personen beobachtet hatte, wurde die Polizei verständigt. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verliefen ergebnislos. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Männer mit medizinischen Masken. Sie waren dunkel gekleidet, trugen Kapuzenjacken und dunkle Wintermützen mit einem Bommel. Zudem führten sie eine kleinere Sporttasche mit sich. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter der Telefonnummer 07021/501-0 entgegen, das mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat. (rn)

Nürtingen (ES): Jugendlicher Motorradfahrer verunglückt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein jugendlicher Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag im Tiefenbachtal erlitten. Der 16-Jährige war kurz nach elf Uhr mit einer Yamaha auf der Tiefenbachstraße von Nürtingen herkommend in Richtung Owen unterwegs. Kurz vor einer Reitanlage verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte von seinem Zweirad. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an dem Motorrad wird auf 1.500 Euro geschätzt. (ms)

Tübingen (TÜ): Handfeste Auseinandersetzung (Zeugenaufruf)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, in der Karlstraße gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden zwei 17-Jährige, die dort mit Bekannten unterwegs waren, offenbar unvermittelt von drei Unbekannten angegangen und geschlagen. Auf einen der 17-Jährigen wurde zudem eingetreten, als er auf dem Boden lag. Durch das verbale Einschreiten von Passanten und einer der Bekannten ließen die Täter von den Jugendlichen ab. Eine eingreifende Zeugin wurde von einem der Unbekannten noch gepackt sowie weggeschoben und dabei leicht verletzt. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Bahnhof. Auch die beiden 17-Jährigen hatten leichte Verletzungen erlitten. Ein Rettungsdienst musste nicht angefordert werden. Die Täter sind zwischen 15 und 22 Jahre alt. Zwei waren offenbar mit einer schwarzen Jacke, ihr Komplize mit einer grünen Jacke bekleidet. Einer der Gesuchten hatte auffällige, schwarz gelockte Haare. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Trio geben können, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell